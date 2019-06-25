«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», - Зеленский о решении ПАСЕ снять санкции с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Он рассказал, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно только после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Я благодарен украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца», - написал он.

Зеленский отметил, что ему интересно, как ПАСЕ после решения о возвращении РФ в ассамблею будет требовать освобождения украинских пленных моряков. В частности, он напомнил, что именно сегодня истекает срок исполнения приказа Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения моряков.

«А еще очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею - организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, - будут отстаивать и требовать другое возвращение - возвращение пленных украинских моряков», - написал он.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.