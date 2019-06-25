Украинская делегация и ряд дружественных к ней политиков покинули зал заседаний ПАСЕ в ответ на возвращение в ассамблею России

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ. Это ответ на возвращение в ассамблею делегации из России.

Об этом сообщает «Укринформ».

Об этом решении объявил глава делегации Владимир Арьев. Вместе с украинскими делегатами зал заседаний покинули некоторые представители Грузии, стран Балтии и некоторых других.

По словам народного депутата Алексея Гончаренка, украинская делегация будет находиться в зале заседаний только во время рассмотра вопроса, касаемо обжалования полномочий российской делегации, и наложения на неё санкций.

Народный депутат Леонид Емец на своей странице опубликовал решение украинской делегации в ПАСЕ.

«1. Прекратить участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий Российской делегации. 2. Делегация обращается в Верховную Раду Украины с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ. 3. Делегация обращается к Президенту и МИД по поводу определения дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.» - говорится в его сообщении.

Также он добавил, что украинская делегация не имеет права принимать решения касаемо участия в ПАСЕ, это будет делать украинский Парламент.

«Этот вопрос должен быть решен на уровне Парламента, Правительства и Президента. Россия поставила требования относительно своего возвращения, Украина тоже должна поставить свои, мое мнение.» - заключил он.

Напомним, что ранее в МИД Украины сообщалось, что украинская делегация будет протестовать против возвращения РФ в ПАСЕ, и если российские делегаты останутся в зале, то украинские его покинут.