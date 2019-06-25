Опубликованы новые рейтинги партий – проходной барьер в ВР пока преодолевают пять политсил

В Верховную Раду проходят пять политических партий.

Об этом свидетельствует новый общенациональный опрос, проведенный с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг», передает «Интерфакс-Украина».

Согласно результатам исследования, партия «Слуга народа» имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором (или 35,1% среди всех опрошенных), за «Оппозиционную платформу за жизнь» готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за «Батькивщину» – 8,8% (или 6,8%), за «Европейскую солидарность», - 8,4% (или 6,5%), партию «Голос» – 6,8% респондентов (или 5,3% из всех опрошенных).

Общенациональный опрос населения проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов., всего было опрошено 3000 человек от 18 лет и старше.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований» в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – наивысший рейтинг у «Слуги народа»..