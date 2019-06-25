На Николаевщине на 127-м округе зарегистрировали еще одного кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки

ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №127 пенсионера Владимира Дятлова.

Об этом свидетельствует решение Центральной избирательной комиссии от 24 июня.

Как известно, в этом же округе, который охватывает Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский и Очаковский районы, также баллотируется глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов.

Как указано в документе ЦИК, Дятлов Владимир Николаевич родился 22 ноября 1960 года в Горловке Донецкой области. Сейчас он – пенсионер, беспартийный и проживает в Киеве. Владимир Дятлов выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец.

Напомним, что на этом же округе кандидатом стал 24-летний выпускник ПТУ из Киева Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа». Позже в партии «Слуга народа» показали, как Алексеенко маскируется под бренд их политсилы и назвали фейковым кандидатом.

Также отметим, что подобные кандидаты-клоны «Слуги народа» регистрируются массово по всей стране.

Еще напомним, как в Киевской области журналисту Дубинскому создали проблемы в его борьбе с Кононенко на выборах – в бюллетене будут два его двойника и еще три журналиста.