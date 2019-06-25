Суд в Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США – решение еще могут обжаловать

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки (США).

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Таким образом суд отклонил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года. Теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

Принято решение не является окончательным, оно может быть обжаловано.

На суд прибыл народный депутат, член партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Левочкин. По его словам, он «приехал поддержать друга».

Также в зале суда присутствовал депутат от «Оппозиционного блока», который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА Михаил Папиев.

- Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват, - сказал он.

Дмитрий Фирташ перед заседанием суда дело не стал комментировать, на вопрос Радио Свобода не ответил.

В конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. О решении, принятом в конце прошлой недели и изложенное на 39 страницах, сообщили американские СМИ.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Напомним, австрийские власти задержали Фирташа в 2014 году. Если Австрия примет решение о его экстрадиции, бывшего союзника украинского экс-президента Виктора Януковича могут выдать Соединенным Штатам в июле.

Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановил, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.