Партия «Слуга народа» подала заявление в полицию из-за массовой регистрации кандидатов-клонов

Партия «Слуга народа» подала жалобу в управление Национальной полиции из-за регистрацию кандидатов клонов.

Об этом Радио Свобода сообщил юрист, член партии «Слуга народа» Вадим Галайчук.

- Мы считаем, что такие действия, которые наши недобросовестные конкуренты совершают, а именно регистрируя «двойников», регистрируя людей, которые якобы идут под флагами партии «Слуга народа», это чистый обман избирателей. Это уголовно наказуемое деяние, предусмотренное 157 статьей (Воспрепятствование осуществлению избирательного права, - ПН) Уголовного кодекса Украины. Поэтому мы надеемся, что полиция проявит должную оперативность и будет расследовать, - отметил Галайчук.

Он отметил, что окончательное число кандидатов-клонов станет известна после завершения регистрации, а сейчас их около 40. Они используют как название партии «Слуга народа», так и фамилию президента Владимира Зеленского, а также выражение «ЗеКоманда».

Напомним, о регистрации кандидатов-клонов ранее сообщали в Комитете избирателей Украины.

21 июня стало известно, что накануне вечером президентская партия «Слуга народа» подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля. Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

Отметим, в Николаевской области кандидатом на избирательном округе №127 стал 24-летний киевлянин Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа».