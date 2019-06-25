ЦИК зарегистрировала еще ряд кандидатов, которые баллотируются в округах от Николаевщины

ЦИК зарегистрировала 24 июня более 20 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на территории Николаевщины.

Об этом свидетельствуют протоколы Центральной избирательной комиссии от 24 июня.

В 127-м одномандатном избирательном округе (Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский и Очаковский районы) на выборы идут:

– Горбачев Александр Сергеевич, родился 5 декабря 1962 года в городе Совгавань Хабаровского края, физическое лицо - предприниматель, член политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», проживает в Николаеве, самовыдвижение.

– Павлов Игорь Николаевич, родился 1 марта 1967 года в городе Казань, Россия, директор ООО «Магистраль-Юг», член политической партии «Батьківщина», проживает в городе Николаеве, субъект выдвижения – политическая партия ВО «Батьківщина».

– Петров Олег Дмитриевич, родился 12 декабря 1981 года в Николаеве, директор ООО «ЭлКорд», беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – политическая партия «Европейская Солидарность».

В 128-м ОИО (Ингульский, Корабельный районы города Николаева):

– Толпекин Андрей Анатольевич, родился 12 декабря 1979 года в Николаеве, адвокат, член политической партии «Воля», проживает в Николаеве, самовыдвижение.

– Дворник Анатолий Анатольевич, родился 11 июня 1976 года в городе Дружковка Донецкой области, первый заместитель начальника ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», проживает в Киеве, член партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», которая и выступает субъектом его выдвижения.

– Курченко Жанна Назаровна, родилась 27 февраля 1970 в селе Майское Джанкойского района Автономной Республики Крым, корреспондент всеукраинской газеты «Вестник мемориала», проживает в Николаеве, член политической партии ВО «Батьківщина», которая и выдвинула ее кандидатуру.

– Малярчук Ольга Ильинична, родилась 25 декабря 1985 в Николаеве, временно не работает, проживает в городе Николаеве, член партии «Европейская Солидарность», которая является субъектом выдвижения кандидата.

В 129-м ОИО (Центральный район города Николаева, Витовский район):

– Невинчанный Максим Андреевич, родился 13 октября 1981 года в Николаеве, физическое лицо - предприниматель, проживает в городе Николаеве, субъект выдвижения - политическая партия «Оппозиционная платформа - за жизнь», членом которой он есть.

– Николенко Анатолий Анатольевич, родился 2 января 1979 года в Николаеве, директор производства, ППФ «Сидкорн», проживает в селе Зеленый Гай Витовского района, субъект выдвижения - политическая партия ВО «Батьківщина», в которой он состоит.

– Горбатко Иван Геннадьевич, родился 10 октября 1996 в селе Мирное Жовтневого района Николаевской области, менеджер по организации консультативных услуг в Николаевской территориальная организация партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», беспартийный, проживает в селе Николаевское Жовтневого района, субъект выдвижения – партия «Европейская Солидарность».

В 130-м ОИО (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы):

– Подпалая Ирина Валентиновна, родилась 6 июля 1980 в селе Костычи Баштанского района, ведущий юрисконсульт юридической службы Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, беспартийная, проживает в Николаеве, самовыдвижение.

– Рубский Геннадий Иванович, родился 3 марта 1979 в Баштанке, физическое лицо-предприниматель, член партии «Відродження», проживает в Баштанке, самовыдвижение.

– Фроленко Владимир Александрович, родился 15 марта 1977 в Николаеве, директор ЧП агропромышленная фирма «Висла», проживает в Николаеве, субъект выдвижения – партия «Оппозиционная платформа - за жизнь», в которой он состоит.

– Кривцова Валентина Станиславовна, родилась 20 апреля 1964 года в пгт Казанка, преподаватель физики и математики в Казанковской школе № 2, проживает в Казанке, субъект выдвижения – партия «Батьківщина».

– Пересунько Руслан Викторович, родился 15 октября 1981 года в пгт Березнеговато, адвокат, беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – «Европейская Солидарность».

В 131-м ОИО (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы):

– Танасов Сергей Иванович, родился 30 января 1984 года в Мелитополе Запорожской области, председатель Березанской райгосадминистрации, беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – политическая партия «Европейская Солидарность».

– Андрийцев Богдан Викторович, родился 15 февраля 1976 года в селе Новые Веледники Овручского района Житомирской области, директор ООО «Политек сайенс СИТИ», беспартийный, проживает в Киеве , самовыдвижение.

– Колесников Валерий Викторович, родился 17 апреля 1955 года в селе Воробьево Облучинський района Хабаровского края, физическое лицо - предприниматель, живет в городе Южноукраинск, субъект выдвижения –партия «Оппозиционная платформа - за жизнь», в которой он состоит.

– Кондратенков Юрий Николаевич, родился 11 июня 1962 года в городе Вознесенск, пенсионер МВД, проживает в Вознесенске, субъект выдвижения – политическая партия ВО «Батьківщина», в которой он состоит.

В 132-м ОИО (город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы):

– Кукуруза Александр Вячеславович, родился 9 июля 1976 года в Первомайске Николаевской области, первый заместитель председателя Первомайского городского совета, беспартийный, проживает в Первомайске, субъект выдвижения – партия «Сила и честь».

– Головчанский Андрей Всеволодович, родился 23 марта 1978 года в Первомайске Николаевской области, директор ЧП «Евро-Лидер», проживает в Первомайске, субъект выдвижения – партия «Оппозиционная платформа - за жизнь», в которой он состоит.

– Глушко Тимур Викторович, родился 14 августа 1982 года в Первомайске Николаевской области, физическое лицо - предприниматель, проживает в Первомайске, субъект выдвижения – политическая партия ВО «Батьківщина», членом которой он и является.

– Белоус Ярослава Валерьевна, родилась 16 августа 1995 в Первомайске Николаевской области, специалист по молодежной политике в Николаевск парторганизации «Блок Петра Порошенко «Солидарность», беспартийная, живет в Первомайске, субъект выдвижения – политическая партия «Европейская Солидарность».

Напомним, что на 127-м округе зарегистрировали еще одного кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки.