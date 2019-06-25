Николаевская «Слуга народа» представляет кандидатов-«мажоритарщиков»

Во вторник, 25 июня, в Николаеве в ходе пресс-конференции николаевской областной парторганизации «Слуга народа» происходит представление кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мероприятие проходит на прогулочном катере, который курсирует от Нижней набережной по реке Южный Буг.

На пресс-конференции присутствуют все шесть кандидатов–«мажоритарщиков»: Александр Пасечный (127-й избирательный округ), Александр Гайду (128-й избирательный округ), Игорь Копытин (129-й округ), Игорь Негулевский (130-й избирательный округ), Артем Черноморов (131-й избирательный округ) и Максим Дырдин (132-й избирательный округ).