Зеленский утвердил положение об Офисе Президента и подписал кадровые указы в связи с переименованием АП

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 25 июня утвердил Положение об Офисе президента Украины.

Соответствующий документ обнародован на президентском сайте.

Согласно п.3 указа президента, основными задачами Офиса являются:

«организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий».

Положение об Офисе содержат перечень функций, которые почти не отличаются от задач Администрации президента.

Также Зеленский подписал кадровые указы №434-452 в связи с переименованием Администрации президента в офис президента.

В частности, президент уволил Андрея Богдана с должности главы АП и назначил руководителем офиса; Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя АП и назначили первым заместителем руководителя офиса.

Также глава государства уволил Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапку и Кирилла Тимошенко с должностей замглавы Администрации президента и назначил заместителями руководителя Офиса президента.

Кроме того, Алексея Днепрова уволили с должности руководителя Аппарата АП и назначили руководителем Аппарата офиса президента.

Также Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника президента Украины - представителя президента в Верховной Раде и назначил представителем президента в ВР.

Напомним, 20 июня Владимир Зеленский издал указ, согласно которому Администрацию Президента Украины реорганизуют в Офис Президента Украины. При этом численность сотрудников офиса главы государства сократят.