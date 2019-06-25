МИД Украины отозвал Посла при Совете Европы для консультаций

Украина отзывает своего Посла при Совета Европы Дмитрия Кулебу для консультаций. Это произошло в ответ на возвращение РФ в ПАСЕ.

Об этом говорится в сообщении Павла Климкина, министра иностранных дел Украины.

В своём сообщении глава МИД Украины указывает на то, что ответственность за «упадок Европы» ляжет на плечи тех политиков, а их более половины в ассамблее, которые проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ.

«Реальные, а не символические, вызовы появятся же тогда, когда эти страны и политики будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости, например, газового транзита, за наш счет. И это мы рискуем почувствовать уже сразу после парламентских выборов.» - сообщает Климкин.

Также он добавляет, что решение о возвращении России в ПАСЕ было принято еще до президентских выборов в Украине, и оно было бы принято в любом случае.

Он поблагодарил украинскую делегацию за то, что они выложились по полной и уточнил, что не собирается подталкивать парламентариев к принятию решений, касаемо формата их участи в ПАСЕ.

«Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы - это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека.» - отметил Климкин по вопросу о приостановлении членства Украины в ПАСЕ.

В заключении он добавил, что в остальном Совет Европы утратил «наше доверие», и восстановить его будет «очень сложно». Поэтому, МИД Украины отзывает Посла при СЕ для консультаций.

Напомним, сегодня украинская делегация и ряд дружественных к ней политиков покинули зал заседаний ПАСЕ в ответ на возвращение в ассамблею России.