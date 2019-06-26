На Львовщине во время выступления Порошенко русскоязычный провокатор бросил в толпу дымовые шашки, – Цеголко

В городе Стрый Львовской области провокаторы бросили дымовые шашки на встрече лидера «Европейской солидарности», пятого президента Украины Петра Порошенко с общественностью.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Цеголко подчеркнул, что шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запрета Украинской Церкви.

«Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Реванш не пройдет!» - написал Цеголко.

В полиции Львовской области сообщается, что правонарушителя задержали и привлекли к административной ответственности.

«Полицейские задержали правонарушителя на месте. Им оказался 18-летний местный житель. Его опросили и составили административный протокол по ст.195-6 («Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств») КоАП. Встреча кандидата в депутаты с избирателями не прекращалась», - говорится в сообщении.

Напомним, как 6 июня, протестующие пикетировали под домом экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине, под Киевом, с требованием немедленного ареста Порошенко и Гладковского (Свинарчука), которых они обвиняют в причастности к скандалу вокруг «Укроборонпрома».