ЦИК зарегистрировала 612 «мажоритарщиков» – больше всего у «Слуги народа» и «Оппоблока»

Во вторник, 25 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 841 кандидата в народные депутаты в одномандатных округах и 339 - от партий, в многомандатном округе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ОВО комиссия зарегистрировала 229 самовыдвиженцев. А также 612 кандидатов от партий:

136 - выдвинутых Политической партией «Оппозиционный блок»;

86 - выдвинутых политической партией Всеукраинское объединение «Свобода»;

20 - выдвинутых Политической партией «Сила Людей»;

3 - выдвинутых политической партией «Сознательная нация»;

17 - выдвинутых Политической партией «Объединение" Самопомощь»;

2 - выдвинутых Политической партией «Партия местного самоуправления»;

38 - выдвинутых Политической Партией «Патриот»;

21 - выдвинутого политической партией «Вместе сила»;

66 - выдвинутых политическими партиями «Сила и честь»;

2 - выдвинутых Украинской партией «Единство»;

199 - выдвинутых политическими партиями «Слуга народа»;

2 - выдвинутых Политической партией «УДАР» (Всеукраинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко»;

20 - выдвинутых Аграрной партией Украины.

Кроме того, сообщается, что комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в списки политических партий, в многомандатном избирательном округе. Из них 174 от «Аграрной партии», 43 - от «Партии Зеленых», 122 - от партии «Патриот».

Как известно, партия «Слуга народа» выставила на все мажоритарные округа в Николаевской области своих кандидатов: Александр Пасечный (округ №127), Александр Гайду (округ №128), Игорь Копытин (округ №129), Игорь Негулевский (округ №130), Артем Черноморов (округ №131),Максим Дырдин (округ №132).