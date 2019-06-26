Зеленский пригласил владельца Viber в Нацинвестсовет – тот готов сотрудничать в рамках инициативы «Государство в смартфоне»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился основателем японской компании Rakuten Хироши Микитани. Данная компания владеет сервисом Viber.

Об этом сообщается в пресс-службе Президента.

В частности, на встрече обсудили возможности увеличения присутствия компании Rakuten в Украине, а также расширение офиса в Одессе и открытие нового в Киеве.

Основатель Rakuten заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании и выразил готовность поддержать идею увеличения количества инвестиций со стороны Японии.

К тому же он с одобрением отозвался об инициативе Зеленского «Государство в смартфоне» и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, так как Viber является «неотъемлемой частью смартфона практически каждого украинца».

По итогам встречи Зеленский пригласил Хироши Микитани войти в состав Нацинвестсовета, секретарём которого недавно стал IT-предприниматель Давид Арахамия.

Напомним, 12 июня в Администрации Президента Украины состоялось первое экспертное обсуждение концепции «Государство в смартфоне». В нем приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ИТ. К обсуждению также присоединился глава государства.

Ранее, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский на форуме интернет-деятелей iForum в Киеве вместе со своей командой представил проект «Лифт», который позволит желающим представить свои идеи относительно диджитализации государства.