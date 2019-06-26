«Давайте не будет прятаться», - вице-губернатор Николаевщины Кушнир позвал кандидатов в нардепы на дебаты

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир, недавно заявивший о своих намерениях баллотироваться в народные депутаты Украины по 132 округу, пригласил всех кандидатов в нардепы на общественные дебаты.

Об этом он заявил в видео, опубликовав его у себя на официальной странице в Facebook.

По его словам, у людей есть множество вопросов как к действующим депутатам, так и к кандидатам в нардепы, поэтому есть необходимость в проведении дебатов.

— Раз в пять лет мы выбираем народных депутатов. При этом ни одного раза не увидев их вживую. Хватит, надоело. На встрече с людьми получаю поддержку собственных идей. В то же время постоянно раздаются вопросы, что сделали действующие депутаты, что не сделали, кто из кандидатов баллотируется и какая их программа. Убежден – ни один кандидат не может игнорировать требования избирателей. Поэтому объявляю дебаты, - сказал Кушнир.

Кроме того, кандидат в нардепы объявил место первых дебатов – Арбузинская ОТГ, отметив, что вопросы их организации готов взять на себя.

— Давайте все мы не будет прятаться, отмораживаться, придем в громаду и дадим им ответы на все вопросы и пусть люди выбирают. Организационные вопросы оставляю за собой. Первые дебаты предлагаю устроить в пятницу, в Арбузинской ОТГ, в воскресенье в селе Воеводском Благодатненской ОТГ. Давайте изменим подходы к работе народного депутата, - добавил Александр Кушнир.

Напомним, 14 июня Александр Кушнир опубликовал на Facebook видео, в котором рассказал о том, что выступает против депутатской неприкосновенности, за обновление Парламента и те запросы, которые присылает громада. В связи с этим принял решение идти на выборы по 132 округу.

19 июня ЦИК вместе с другими кандидатами зарегистрировала Кушнира на выборы.