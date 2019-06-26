Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых глава ОГА – вице-премьер обнародовал список

Вице-премьер-министр Павел Розенко обнародовал список восьми кандидатов на должность глав областных государственных администраций, которых Президент Владимир Зеленский внес на согласование Кабинету министров Украины.

Фото списка Розенко опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что кандидатуры внесут на заседание Кабмина 26 июня.

Главой Донецкой ОГА предлагают назначить военного прокурора Ужгородского гарнизона Павла Кириленко.

Главой Закарпатской ОГА рассматривают кандидатуру мукачевского бизнесмена Игоря Бондаренко, которому принадлежит компания «Конфакто».

Губернатором Киевщины предлагается назначить заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Михаила Бно-Айрияна.

Главой Луганской ОГА предлагается назначить ректора Луганского государственного университета внутренних дел Виталия Комарницкого.

На должность губернатора Львовщины предлагаю адвоката Arzinger, сына бывшего посла Украины в Польши Маркияна Мальского.

Главой Одесской ОГА предлагается назначить Андрея Андрейчикова, который занимается бизнесом по экспорту металлолома.

Главой Херсонской ОГА предлагается назначить Юрия Гусева – бывшего заместителя министра обороны, который также был 41 номером в списке кандидатов партии «Слуги народа» в Верховную Раду, но отказался от баллотирования ради должности в исполнительной власти.

Губернатором Черкасской области предлагается назначить бизнесмена Игоря Шевченко, которому принадлежит ООО «Легкий экспорт плюс» и итальянская «Hermes».

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций, в том числе и Николаевской ОГА Алексея Савченко. На следующий день представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус спрогнозировал назначение новых глав областных государственных администраций в ближайшее время.

15 июня Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать главу Львовской ОГА из трех кандидатов.