Сессия Николаевского горсовета: Депутаты собрались на второе пленарное заседание, чтобы перераспределить ₴216 миллионов ОНЛАЙН

В среду, 26 июня, в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 52-й сессии, которая посвящена бюджетным вопросам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на прошлом заседании депутаты утвердили на сессии отчет о выполнении городского бюджета за 2018 год. Также они согласовали изменения в ряде социальных программ. При этом, не поддержали вопрос о внесении изменений в программу «Цифровой город», в программу социально-экономического развития Николаева. Не утвердили программу развития электротранспорта. Кроме этого, депутаты отказались принимать в коммунальную собственность города государственный пакет акций «Николаевской ТЭЦ».

Также депутаты должны согласовать вопрос касательно приема в коммунальную собственность города Николаева здания бывшего кинотеатра «Искра», согласовать вопрос о передачи недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под университетскую клинику.

В повестке дня также есть вопрос об увеличении статутного капитала КП «Николаевэлектротранс», создать временные комиссии по проверке деятельности КП «Гуртожиток» и «Николаевэлектротранс», а также управляющей компании «70-й микрорайон». Помимо этого, должны согласовать досрочное прекращение полномочий депутата городского совета Евгения Рымаря.

В зале ведется онлайн-трансляция:

13:50