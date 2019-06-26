Глава МИД рекомендует парламенту отозвать приглашение наблюдателей от ПАСЕ на выборах в случае, если ассамблея подтвердит полномочия российской делегации

Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина не примет заявки от российских наблюдателей от ПАСЕ на выборах. Кроме того, если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то её приглашение для наблюдения за выборами в ВР может быть отозвано.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин на своей странице Facebook.

«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.» - говорится в его сообщении.

Ранее, глава МИД отправил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Как он сообщает, к этому отнеслись с пониманием.

Кроме того, Климкин в очередной раз жестко раскритиковал ПАСЕ за то, что ведомство позволило РФ вернуться в него, и указал на то, что «доверия к этой Ассамблее у нас больше нет».

До этого МИД Украины отозвал Посла при Совете Европы для консультаций. А ранее украинская делегация и ряд дружественных к ней политиков покинули зал заседаний ПАСЕ в ответ на возвращение в ассамблею России.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.