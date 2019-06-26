ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы восемь Зеленских

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты с фамилией Зеленский.

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает «Зеркало недели».

– Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, с другими именами, отчествами – все они отличаются, абсолютно разные округа. Это не клоны – это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии, – рассказала Слипачук.

Напомним, что на 127-м округе на Николаевщин округе кандидатом стал 24-летний выпускник ПТУ из Киева Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа». Позже в партии «Слуга народа» показали, как Алексеенко маскируется под бренд их политсилы и назвали фейковым кандидатом.

Также отметим, что подобные кандидаты-клоны «Слуги народа» регистрируются массово по всей стране.

Еще напомним, как в Киевской области журналисту Дубинскому создали проблемы в его борьбе с Кононенко на выборах – в бюллетене будут два его двойника и еще три журналиста.

Также на Николаевщине на 127-м округе зарегистрировали еще одного кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки.