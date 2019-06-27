ЦИК зарегистрировала депутата Николаевского облсовета Невеселого кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутата Николаевского облсовета Владислава Невесёлого кандидатом в народные депутаты на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №131 на внеочередных выборах Украины.

Об этом со ссылкой на решение ЦИК сообщает пресс-служба депутата.

В сообщении говорится, что менее года назад Владислав Невеселый вошел в десятку лучших спортсменов на Чемпионате мира по ультратриатлону, который состоялся 24-26 августа в литовском городе Паневежисе. Он стал первым украинцем, который проплыл 8 километров, проехал на велосипеде 360 километров, 84 километра пробежал за 27 часов без сна и отдыха.

- Сейчас в моей жизни начинается новый старт. Забег будет интересным, веселым и закончиться Невеселым, - отметил Невеселый.

Объясняя свое желание баллотироваться, депутат отмечает, что идет в Раду с целью создания условий для самореализации людей.

- Конечно, высокий стимул - мои доброжелательные отношения с избирателями, их доверие. А также, возможно, это и не совсем скромно, мне приятно, что я смог помочь многим людям поверить в собственные силы, поддержал их и вдохновил на воплощение своих идей в жизнь. Я верю, что в Украине пора, когда нужны не только новые лидеры, но и новые подходы для перезагрузки в государстве. Потому что человек может быть новым, но если он будет играть по тем правилам, по которым играли до этого, ничего не изменится. Поэтому моя цель – создание условий для самореализации людей и формирование причин, чтобы оставаться жить и работать в своей стране! – резюмировал кандидат.

Говоря о достижениях в качестве депутата облсовета, Невеселый отметил, что депутатский мандат предоставил ему определенные полномочия.