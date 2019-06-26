В Николаеве участок пешеходной улицы Соборной превратился в «стихийную» парковку

В Николаеве на участке пешеходной улицы Соборной, в районе её пересечения с улицей Адмирала Макарова вот уже несколько дней постоянно паркуются автомобили.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Если ранее автомобили парковались только в районе перекрытия дороги на улице Адмирала Макарова, в образовавшемся тупике, то теперь водители их ставят на центральной аллее. На участке от проспекта до улицы Адмирала Макарова постоянно находится около 10 машин.

Пешеходам мешают не только припаркованные авто, но и то, что водители разворачиваются и сдают назад на центральной аллее – из-за этого есть риск попасть под машину. Кроме того, на пешеходную часть улицы заехал даже рефрижератор с мороженым. Отметим, что в квартале от этого участка есть достаточно места для парковки – для этого водителям нужно проехать 150-200 метров и припарковаться на улицах Московской или Шевченко, там, где они никому не будут мешать.

Напомним, что ранее патрульные штрафовали водителей, которые оставляли свои машины в пешеходной зоне Соборной.