В избирательном списке «Слуги народа» кроме бизнесмена Арахамии оказались еще три жительницы Николаева

В списке партии «Слуга народа» оказались три жительницы города Николаева, кроме бизнесмена Давида Арахамии, которого Президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил секретарем Национального инвестсовета.

Соответствующая информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.

Давид Арахамия в списке стоит под номером четыре.

Елена Мошенец на 56-м месте в списке. В краткой информации сказано, что она родилась в 1983 году, проживает в Николаеве, является шеф-редактором ООО «Коммуникационный хаб «Экономика». Стоит отметить, что, исходя из информации на сайте OpenDataBot, офис предприятия, где работает Мошенец, находится в Киеве.

Елена Мошенец Ольга Кавун Ирина Аллахвердиева

Ольга Кавун вошла в список под номером 78. Сказано, что она родилась в 1984 году, проживает в Николаеве, является заместителем директора мебельной фабрики ООО «Компания Ферония», которая находится в Одессе, а также совладелицей одесского салона красоты «G. Bar French». Сайт «Страна.ua» сообщает, что Ольга Кавун является супругой Дмитрия Кавуна - заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей времен экс-президента Украины Виктория Януковича. Кроме того, на сайте «Буквы» сообщается, что Дмитрий Кавун вместе с супругой финансировали партию Евгения Мураева «Наши», вложив в нее 234 тысячи гривен.

Ирина Аллахвердиева находится в списке под номером 116. Родилась в 1978 году, проживает в Николаеве, является директором Николаевской областной дирекции «Уника».

Напомним, во вторник, 25 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 841 кандидата в народные депутаты в одномандатных округах и 339 - от партий, в многомандатном округе.