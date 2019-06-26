Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря Зеленского, - СМИ

Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель. Ее ждут в течение 26 или 27 июня.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на собственные источники.

Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков, из-за чего якобы могут обстреливать мирное население на Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире программы «Право на власть» на «1+1».

По информации источника, Мендель уже пытались допросить. На прошлой неделе к ней в здание Администрации президента приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу.

Как сказал источник, Мендель отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. На это следователь ответил, что официально вызывает ее для окончания следственного действия. Сама Юлия Мендель в комментарии «theБабелю» возразила, что кто-то вызывал ее на допрос.

- Не знаю о повестке, - сказала она.

При этом пресс-секретарь никак не отреагировала на вопрос о том, приходил ли к ней следователь ГПУ.