Определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене

ЦИК провела жеребьевку среди партий, зарегистрированных на внеочередные выборы в парламент 2019 года. Политические партии – участники выборов, получили порядковый номер, по которому они будут стоять в избирательном бюллетене 21 июля, в день голосования.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора» в Twitter.

В жеребьевке приняла участие 21 партия. Список выглядит следующим образом:

Оппозиционный блок Сила и честь Батькивщина Патриот Сила людей Оппозиционная платформа - За жизнь Партия зеленых Украины ВО Факел Объединение Самопомощь Европейская солидарность Украинская стратегия Гройсмана Гражданская позиция Социальная справедливость Слуга народа Сила права Радикальная партия Партия Шария Голос Независимость Аграрная партия ВО Свобода

Тем не менее, может произойти повторная жеребьевка, так как «Движение новых сил» Саакашвили и «Коммунистическая партия Украины», заявления которых не приняли в ЦИК, могут обжаловать решение в суде.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили.

Также добавим, в 2015 году Министр юстиции Украины Павел Петренко подписал решение о запрете всем коммунистическим партиям принимать участие в избирательных процессах в стране.