Определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене

ЦИК провела жеребьевку среди партий, зарегистрированных на внеочередные выборы в парламент 2019 года. Политические партии – участники выборов, получили порядковый номер, по которому они будут стоять в избирательном бюллетене 21 июля, в день голосования.
Об этом сообщает гражданская сеть «Опора» в Twitter.
В жеребьевке приняла участие 21 партия. Список выглядит следующим образом:
- Оппозиционный блок
- Сила и честь
- Батькивщина
- Патриот
- Сила людей
- Оппозиционная платформа - За жизнь
- Партия зеленых Украины
- ВО Факел
- Объединение Самопомощь
- Европейская солидарность
- Украинская стратегия Гройсмана
- Гражданская позиция
- Социальная справедливость
- Слуга народа
- Сила права
- Радикальная партия
- Партия Шария
- Голос
- Независимость
- Аграрная партия
- ВО Свобода
Тем не менее, может произойти повторная жеребьевка, так как «Движение новых сил» Саакашвили и «Коммунистическая партия Украины», заявления которых не приняли в ЦИК, могут обжаловать решение в суде.
Напомним, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили.
Также добавим, в 2015 году Министр юстиции Украины Павел Петренко подписал решение о запрете всем коммунистическим партиям принимать участие в избирательных процессах в стране.