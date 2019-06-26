Николаевские кандидаты в нардепы-мажоритарщики от «Слуги народа» устроили презентационную встречу

В среду, 26 июня, кандидаты в народные депутаты Украины по одномандатным округам Николаевской области от партии «Слуга народа» провели встречу со своими сторонниками, на которой презентовали свои программы.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Команда Зеленского в Николаеве».

«Теплая встреча со сторонниками! Кандидаты в народные депутаты от партии «Слуги народа» в Николаевской области презентовали себя и свои программы во время встречи с активными сторонниками. Молодые и активные, но уже достигли успеха в своей профессиональной деятельности, и опытные специалисты по юридическим вопросам, инфраструктуры, инвестиций, спорта и прочего - готовы работать для государства. Понимая изнутри все проблемы региона, они идут в парламент и будут применять этот опыт для таких желанных изменений. Кандидаты настроены решительно действовать ради нашей общей цели в соответствии с принципами, определенными президентом», – говорится в сообщении партии.

Как известно, от партии «Слуги народа» по округу №127 баллотируется председатель Федерации футбола Николаевской области Александр Пасечный, по округу №128 - исполнительный директор промышленного предприятия Александр Гайду, по округу №129 - руководитель международного бизнеса по торговле автозапчастями для дизельных авто Игорь Копытин, по округу №130 - директор промышленного предприятия Игорь Негулевский, по округу №131 - предприниматель в области обучения работников агропредприятий Артем Черноморов, по округу №132 - адвокат, главный советник генерального директора акционерного общества Максим Дырдин.