«Вы делали вид, что вы независимая!» - Москаленко обвинила Демченко, что та, будучи главой облсовета, «сдала все позиции» ОГА

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обвинила депутата Татьяну Демченко в том, что она, будучи на посту главы облсовета, отдала все управления в подчинение облгосадминистрации.

Об этом шла речь в среду, 26 июня, в ходе совмещенного заседания комиссий облсовета по вопросам бюджета и инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обсуждая вопрос о том, правильно ли будет отсрочить решение о создании при облсовете управления коммунального имущества, Виктория Москаленко выступила против, заявив, что переносить сроки, которые были поставлены до 1 июля, не имеет смысла, поскольку, по ее мнению, процесс идет, рабочая группа обсуждает этот вопрос. В то же время Татьяна Демченко не согласилась со словами Москаленко, назвав их «галиматьей».

Это возмутило Москаленко, которая заявила, что именно Татьяна Демченко будучи с 2006 по 2010 год главой Николаевского областного совета, отдала управления облгосадминистрации, якобы потакая экс-руководству ОГА, которыми в то время были и Александр Садыков (2005 - 2007), и Алексей Гаркуша (2007 - 2010).

— Я хотела бы ответить о такой же галиматье Татьяны Демченко, которая была главой областного совета, и которая все эти решения и создала. Вы передали все полномочия областной администрации. Просто под плинтус! Вы ничего не оставили областному совету, о чем вы говорите? О какой галиматье? Вы сдали все позиции тем главам администрации, вы просто сидели и делали вид, что вы независимая! Вы были полностью под каблуком! – возмутилась Виктория Москаленко.

В ответ на это Татьяна Демченко спросила: «Если я была под каблуком, то вы под чем?», на что Москаленко ответила, что ее «бесят эти двойные стандарты».

Ранее сообщалось, что на сессии областного совета, которая прошла 16 мая, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир зачитал обращение главы ОГА Алексея Савченко, в котором он передает управление коммунальной собственности в подчинение облсовета. Несмотря на возмущение депутатов, вопрос набрал 35 голосов из необходимых 33-х.

Позже стало известно, что четверо депутатов Николаевского областного совета выдвинули свои кандидатуры на пост начальника управления коммунальной собственности Николаевского областного совета.