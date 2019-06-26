В Николаеве сотрудники ГФС из Днепра со спецназом провели обыск и изъяли пробы на нефтебазе – работники фирмы считают это незаконным

В Николаеве сотрудники ГУ ГФС Днепропетровской области в среду, 26 июня, прибыли на предприятие «Ойл Трансшипмент» и начали изымать пробы с топливных резервуаров, что работники фирмы считают незаконным.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам адвоката предприятия Романа Дурова, сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области прибыли на территорию предприятия во вторник, 25 июня. Они показали определение суда на обыск административного здания и изъятие интересующих следствие документов.

При этом юрист считает, что, поскольку конкретно эти лица не были указаны в определении суда как те, которым предоставили разрешение на следственные действия, прибывшие на предприятие сотрудники ГФС не имели права проводить такие действия. При этом их все же 25 июня допустили к документам и позволили изъять интересующие документы.

– В 19 часов обыск, по их мнению, был остановлен. Хотя это не предусмотрено действующим законом – обыск или проводится, или прекращается. Мы выразили свою позицию, что обыск закончен и его не возможно приостанавливать. Но эти должностные лица настаивали, что обыск приостановлен. После этого часть сотрудников покинули территорию предприятия, а часть осталась здесь ночевать. Мы предложили им покинуть территорию, так как это режимный и огнеопасный объект. Но они не покинули территорию, – сказал адвокат.

После этого работники предприятия вызвали из-за оставшихся фискалов сотрудников полиции, которые зафиксировали конфликтную ситуацию и уехали. Двое сотрудников ГФС остались ночевать на предприятии в своем микроавтобусе.

– Сегодня приблизительно 10 часов утра эти лица, которые вчера уехали, прибыли снова, но мы их не пускали, поскольку повторное проникновение не предусмотрено законодательством. Обыск проводится один раз. Но они перелезли через забор и пытаются изъять пробы из резервуаров, что не предусмотрено определением суда. То есть эти лица действуют незаконно и проводят незаконные действия, – отметил адвокат.

Кроме того адвокат рассказал, что изъятие на пожароопасном предприятии также должен проводить сертифицированный сотрудник в спецодежде. В связи с сегодняшними событиями работники предприятия также дважды вызывали полицию и обращались в Госбюро расследований.

Следователь ГФС отказался комментировать как-то свои действия журналистам и посоветовал обращаться с подобными вопросами в его управление.

Изначально сотрудники ГФС не предпринимали каких-то действий и вместе с понятыми ожидали у ворот к резервуарам, но через время двое сотрудников в боевом обмундировании молотком сбили замок и все направились изымать пробы. Также кроме сотрудников ГФС возле территории предприятии находились несколько сотрудников Госпогранслужбы.

Действия сотрудников ГФС вызывали возмущения работников фирмы, что приводило к конфликтам с толканием.

По информации «Преступности.НЕТ», эти следственные мероприятия проходили в рамках расследования фиктовного предпринимательства группой лиц – якобы на имя фиктивной фирмы прибыло значительное количество масла, которое и разгрузили на территории «Ойл Трансшипмент».

Напомним, как в Николаеве суд арестовал два танкера с контрабандным топливом – таможня оценивает его стоимость в 183 миллиона гривен.