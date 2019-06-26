На 127-м округе зарегистрировали очередного кандидата-«двойника» с фамилией «Дятлов»

В одномандатном избирательном округе №127, по которому в Верховную Раду Украины баллотируется глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, зарегистрирован еще один человек с фамилией "Дятлов". Теперь на округе будут баллотироваться целых три человека с такой фамилией.

Информация о регистрации еще одного "двойника" николаевского оппозиционера значиться на официальном сайте ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 127-м округе зарегистрировали кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки.

Третий "Дятлов", который был зарегистрирован в последний день, проживает в Киеве и является генеральным директором ООО "Міжнародна консалтинг група".

Стоит отметить, что после того, как был зарегистрирован первый кандидат-"двойник", команда Игоря Дятлова отреагировала в Фейсбуке довольно оригинальным хештегом - #грязныйкозырь. Таким образом они дали непрозрачный намек на то, кто стоит за регистрацией технических кандидатов с фамилией "Дятлов" на этом округе по которому идет также действующий нардеп от Блока Петра Порошенко Борис Козырь.

Как известно, округ №127 охватывает Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский и Очаковский районы.

Напомним, что на этом же округе кандидатом стал 24-летний выпускник ПТУ из Киева Иван Алексеенко, который является представителем частного предприятия «Слуга народа». Позже в партии «Слуга народа» показали, как Алексеенко маскируется под бренд их политсилы и назвали фейковым кандидатом.

Также отметим, что подобные кандидаты-клоны «Слуги народа» регистрируются массово по всей стране.

Еще напомним, как в Киевской области журналисту Дубинскому создали проблемы в его борьбе с Кононенко на выборах – в бюллетене будут два его двойника и еще три журналиста.