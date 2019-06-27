ЦИК зарегистрировала еще кандидатов-мажоритарщиков от Николаевщины – их уже 84

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще ряд кандидатов в народные депутаты, которые избираются на одномандатных округах в Николаевской области. Всего на Николаевщине уже 84 кандидата-мажоритарщика.

Соответствующие постановления о регистрации кандидатов обнародованы на сайте ЦИК.

В 127-м одномандатном избирательном округе (Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский и Очаковский районы) на выборы идут:

– Пасечный Александр Станиславович, родился 3 ноября 1972 года в городе Николаеве, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

– Петров Анатолий Георгиевич, родился 5 сентября 1963 года в селе Валя-Пержей Чадыр-Лунгького района Республики Молдова, заместитель начальника порта по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды и чрезвычайных ситуаций в ООО «Морской специализированный порт» Ника-Тера», член партии «Европейская Солидарность», проживает в городе Николаеве, самовыдвижение.

– Чигринский Сергей Аркадьевич, родился 28 мая 1961 года в Донецке, главный энергетик ООО «Никинвест», член политической партии «Свобода», проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – ВО «Свобода».

– Курганский Григорий Николаевич, родился 22 августа 1980 года в Николаеве, председатель ОО «Цвет нации», беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – партия «Патриот».

В 128-м ОИО (Ингульский, Корабельный районы города Николаева):

– Гайду Александр Васильевич, родился 28 января 1976 года в Одессе, исполнительный директор ООО «Вибо-Транс», беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

– Губская Татьяна Николаевна, родилась 22 августа 1958 года в Николаеве, старший научный сотрудник Николаевского областного краеведческого музея, член партии «Свобода», которая и выступила субъектом ее выдвижения.

– Северин Андрей Иванович, родился 14 марта 1991 года в Николаеве, директор ООО «Гранд Финанс Солюшн», беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – партия «Патриот».

– Хачатуров Артем Эдуардович, родился 16 июля 1979 года в Николаеве, директор ООО «Бризойл», беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – политическая партия «Оппозиционный блок».

В 129-м ОИО (Центральный район города Николаева, Витовский район):

– Копытин Игорь Владимирович, родился 12 февраля 1981 года в городе Легница, Польша, директор ООО «Автомодерн», беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

– Кочмар Валерий Андреевич? родился 17 мая 1998 года в городе Николаеве, беспартийный, проживает в cеле Нечаяное Николаевского района, самовыдвижение. Отметим, что его место работы указано как руководитель проектов общественной организации «БФ «Слуга народа», которая зарегистрирована в Киеве 24 июня.

– Кошковський Юрий Леонидович, родился 17 марта 1958 года в Одессе, журналист Николаевского центра журналистских расследований, член политической партии «Свобода», субъект выдвижения – партия «Свобода».

– Красовский Сергей Вячеславови, родился 7 мая 1988 года в селе Мешково-Погорелово Жовтневого района, заместитель председателя Жовтневого райсовета, член Аграрной партии Украины, живет в селе Мешково-Погорелово, субъект выдвижения – Аграрная партия Украины.

– Тимошин Владимир Владимирович, родился 24 июля 1965 года в селе Кольчугино Симферопольского района в Крыму, адвокат, беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия «Оппозиционный блок».

– Шевченко Александр Александрович, родился 13 октября 1982 года в Николаеве, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Воскресенске Витовского района, самовыдвижение.

В 130-м ОИО (Баштанский, Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Новоодесский и Снигиревский районы):

– Негулевський Игорь Петрович, родился 6 декабря 1983 года в Вознесенске, директор ООО «София-Гранит», беспартийный, проживает в Вознесенске, субъект выдвижения – политическая партия «Слуг народа».

– Коваль Людмила Ивановна, которая родилась 16 мая 1958 года в пгт Казанка Николаевской области, заведующая сектором контроля по регулируемым ценам Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, беспартийная, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – политическая партия «Сила и честь».

– Думановска Инна Николаевна, родилась 5 февраля 1993 в селе Сухой Еланец Новоодесского района, ведущий юрисконсульт в Новоодесском районном филиалк Николаевского областного центра занятости, беспартийная, живет в городе Новая Одесса, субъект выдвижения – партия «Оппозиционный блок».

В 131-м ОИО (города Вознесенск, Южноукраинск, Березанский, Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Еланецкий районы):

– Черноморов Артем Олегович, родился 10 марта 1988 в Южноукраинске Николаевской области, директор ООО «СмартАгри», беспартийный, проживает в Николаеве, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

– Бондаренко Елена Анатольевна, родилась 26 мая 1974 года в Макеевке Донецкой области, председатель ОО «Фонд Александра Вилкула» Украинская перспектива», беспартийная, проживает в Киеве, субъект выдвижения – «Оппозиционный блок».

– Ярошевич Олег Андреевич, родился 20 января 1978 года в селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области, директор ЧП «Аеротелеком», проживает в Киеве, член политической партии «Вместе сила», которая выступает субъектом его выдвижения на выборах.

В 132-м ОИО (город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы):

– Дырдин Максим Евгеньевич, родился 11 октября 1982 года в Первомайске Николаевской области, главный советник генерального директора ЗАО «Санта Украина», беспартийный, проживает в городе Ирпень Киевской области, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

– Мосякин Василий Александрович, родился 14 февраля 1963 года в поселке Трояновского Севского района Брянской области, директор КП «Флора», проживает в Первомайске Николаевской области, субъект выдвижения – политическая партия «Оппозиционный блок», членом которой он является.

– Островский Ян Олегович. родился 12 июня 1986 года в Первомайске Николаевской области, директор ООО «Стодола», беспартийный, проживает в Первомайске, самовыдвижение.

– Саблина Наталья Владимировна, родилась 19 августа 1980 года в Первомайске Николаевской области, преподаватель в Первомайском медицинском колледже, член партии «Сила Людей», которая выступает субъектом ее выдвижения.