Зеленский назначил нового руководителя Антитеррористического центра при СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Соответствующие указы президента №462 и №463 от 26 июня обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Баранецкого Руслана Федоровича - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», - говорится в частности во втором документе.

Также Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

«Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», - говорится в указе №459/2019.

Указом от 26 июня №460/2019 Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Емельяненко президент Украины уволил с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019.

Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, ранее Кабмин согласовал внесенные Президентом кандидатуры восьми губернаторов.