Медведчук сегодня проведет встречу с главарями террористических «ЛДНР»

Сегодня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук встретится с главами группировок «ЛНР» и «ДНР».

Об этом заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович, передает телеканал «112 Украина».

По его словам, встреча состоится в течение нескольких часов. Объясняя факт проведения встречи

- Потому что надо либо идти к миру, либо врать о мире, надо либо делать шаги, пусть не всегда популярные, но ты ведешь к миру, ты честный человек, - сказал Рабинович.

Также Рабинович анонсировал освобождение нескольких украинских пленных.

Как известно, Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина. «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за урегулирование конфликта на Донбассе путем прямых переговоров с Россией, а также главами террористических «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, партия выступает за предоставление автономии отдельным районам Донбасса.

Напомним, перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.