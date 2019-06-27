«Этот замкнутый круг необходимо разорвать»: Зеленский собрал СНБО из-за хищений при закупках в армии

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором заявил, что украинцы ждут должную реакцию правоохранительных органов на факты хищений бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Заседание было посвящено реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в секторе безопасности и обороны и принятых решений относительно развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Он вспомнил, что, когда в предвыборный период показывали программы о коррупции в военной сфере, эти передачи смотрели и военные, и их родственники.

- Если обнаруженные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину, – сказал он.

Зеленский заверил всех, что те, кто обворовывал армию, будут наказаны. Он признал, что сфера оборонных закупок нереформирована и самая непрозрачная из всех сфер.

По его словам, политики осваивали деньги на предприятиях, которыми лично владели. Потому покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранителей при расследовании соответствующих дел.

- Это замкнутый круг, который мы должны разорвать, — добавил он.

Зеленский считает, что необходимо увеличивать прозрачность закупок. Так где секретность нецелесообразна, там ее быть не должно.

В совещании под председательством президента приняли участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

Зеленский поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания.

Напомним, ГБР расследует дело о бронежилетах и провело обыски у Бирюкова, николаевского генерала Марченко и замминистра обороны.