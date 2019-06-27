«У нас у всех есть дети», - Зеленский призвал Путина отпустить пленных украинских моряков

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков, захваченных РФ в районе Керченского пролива.

Об этом он заявил во время брифинга.

В ходе брифинга Зеленский раскритиковал действия украинского внешнеполитического ведомсва по коммуникации с РФ по вопросу украинских моряков, а также призвал Путина вернуть захваченных моряков.

- Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям, - заявил он.

Зеленский напомнил о том, что Верховная Рада отклонила его представление на освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел, несмотря на заявление министра о желании уйти в отставку.

- Мы даем Вадима Пристайко (на должность главы МИД) и они снова проваливают это решение. И тут вопрос не в моих личных амбициях. Я объясню к чему это приводит и к чему это привело. А к тому, что я как Президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета, а точнее сказать из «Украинской правды». Я сейчас говорю про ноту, которую мы получили от Российской Федерации относительно возращения наших моряков и про ответную ноту, которую отправил МИД. Давайте я вам сейчас поясню простым человеческим языком. Я в глаза, я Президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Так как господин Климкин не считает необходимым обговаривать такие вопросы с Президентом Украины. А это вопросы безопасности страны, вопросы жизни наших граждан. Это все и есть приоритетом каждого Президента, любого. Нравится он кому-то или нет, — заявил Зеленский.

По его словам, такие действия несут прямую угрозу возвращению пленных моряков домой.

- То, что мне говорят специалисты, помощники дипломаты, они говорят что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Мы не понимаем, и я лично не понимаю, почему Министр не посоветовавшись со мной, министр делает заявления, как от государства, когда это является компетенцией Президента. Я хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Укарины согласно Конституции Украины. Я хочу, что бы МИД теперь публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты, а я через вас могу снова узнать их ответ, — добавил он.

- Я понимаю, что такое международное право и как действует МИД, я понимаю, что такое решение международного трибунала. Я все это понимаю. Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть, право есть, приговор есть, все есть, моряков нет! Поэтому я готов цепляться за что угодно чтобы вернуть наших ребят домой, - заявил Зеленский.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.