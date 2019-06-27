«Решение о возвращении делегации России в ПАСЕ было принято давно», - Зеленский

Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации России в ПАСЕ было принято давно. Он поднимал вопрос о возвращении России в ассамблею в ходе поездки по ЕС.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передаёт «РБК Украина».

Президент уточнил, что во время поездки в ЕС поднимал на переговорах с европейскими лидерами вопрос о возвращении России в ПАСЕ, но все они отметили, что данный вопрос уже решен.

«Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встреч с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по 7 встреч ежедневно. На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ... Каждый из этих людей говорил мне: Владимир, ПАСЕ - это площадка для переговоров, такая ситуация... Это решение было принято уже давно», - сказал Зеленский.

Он также добавил, что жалеет, что во время таких переговоров его позицию не услышали. Также он ответил на нападки депутатов, которые обвиняют его в бездействии.

«Я могу их спросить, что они сделали, чтобы этого не произошло?» - заключил он.

Напомним, Совет Европы возглавит заместитель премьер-министра и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Закрытое голосование на эту должность прошло вечером, 27 июня. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.