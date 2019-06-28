Украине нужно избавиться от коррупции и сделать правоохранительные органы независимыми, - президент Эстонии

Без верховенства закона и демократии не удастся создать эффективную систему электронного управления.

Об этом сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-тура программы E-Residency, сообщает «Громадське».

- Верховенство закона и демократия – это предпосылка для определенных услуг, которые мы можем и хотим помочь внедрить в Украине. Но мы должны быть полностью уверены в том, что данные граждан должным образом защищены государством и не будут использованы против них, - отметила Кальюлайд.

Эстония является лидером в мире по внедрению систем электронного управления. Более 99% государственных услуг здесь предоставляется онлайн. Эстонские эксперты помогают Украине внедрять такие системы. Кальюлайд подчеркнула, что в Украине нужно наладить независимые правоохранительные органы, избавиться от коррупции и только тогда внедрять е-управление, ведь в Украине возникали проблемы даже с эстонским бизнесом (в частности захват эстонского бизнеса в Затоке – ред.).

- Сейчас я не советую эстонскому бизнесу инвестировать в Украину, я говорю просто торговать, так как потери от этого не столь значительны, - отметила президент.

Она также подчеркнула, что несмотря на все, в Украине очень сильное гражданское общество, которое не боится критиковать политиков.

- Я пыталась пообщаться с людьми по ту линию (конфликта – ред.) и я видела, что они боятся говорить даже вне камер. И также говорила с теми, кто живет на подконтрольной территории. Они говорили политикам довольно неприятные вещи, - рассказала Кальюлайд.

Она отметила, что Эстония является преданным партнером Украины, однако чем дольше внедряются реформы, тем труднее партнерам оказывать ей поддержку.

- Есть немало политиков, которые только и ждут того, чтобы сказать, что Украина не справляется, - резюмировала глава государства.

Напомним, «Государство в смартфоне» - один из пунктов предвыборной программы президента Владимира Зеленского, который предусматривает получение украинцами большого количества государственных услуг онлайн, в частности, с помощью смартфона.