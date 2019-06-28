Зеленский уволил губернатора Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко и назначил временно исполняющим обязанности председателя Дмитрия Батуру.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы №471 и №472 от 27 июня.

«Увоить Резниченко Валентина Михайловича с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», – говорится в указе.

Резниченко назначил на должность губернатора Днепропетровщины Президент Петро Порошенко в марте 2015 года.

Дмитрий Батура с февраля 2018 года занимал должность заместителя губернатора. До этого он возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в Днепропетровской ОГА.

Напомним, что 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций, в том числе и Николаевской ОГА Алексея Савченко. На следующий день представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус спрогнозировал назначение новых глав областных государственных администраций в ближайшее время.

15 июня Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать главу Львовской ОГА из трех кандидатов.

26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству Президент Владимир Зеленский.

На запрос «Преступности.НЕТ» в Администрации Президента Владимира Зеленского 26 июня ответили, что еще официально не определились с кандидатами на должность главы Николаевской областной государственной администрации.