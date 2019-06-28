Глава МВД Грузии отказался выполнять требование протестующих уйти в отставку

Глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого требуют митингующие в Тбилиси, заявил что не намерен покидать свой пост до завершения расследования беспорядков.

Об этом сообщает издание «Report».

– Пока не будет поставлена точка и дан ответ в части пропорциональности силы, я остаюсь здесь и буду защищать каждого полицейского, которым сегодня некоторые наши граждане устраивают народный суд в виде «буллинга», что также недопустимо, – заявил министр внутренних дел Грузии.

Как известно, вечером 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста против России. Их вызвало то, что депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии с места его председателя.

В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. 185 пациентов выписали, поскольку их состояние улучшилось. Остальные 55 пострадавших продолжают лечение в различных тбилисских клиниках. Под присмотром врачей до сих пор, в том числе, остаются 12 полицейских. Трое из пострадавших находятся в реанимации.