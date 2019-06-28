«Нет единственно верного толкуемого текста», – у Зеленского хотят внести изменения в Конституцию в течение года

Наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Думаю, наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели», – отметил он.

По словам Стефанчука, возможность принятия новой Конституции – это «пока еще вопрос дискуссии, и есть различные подходы».

Проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции, отметил представитель Зеленского в Раде.

«Мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции», – заявил он.

Стефанчук также заявил, что считает неправильным, что любая реформа Конституции касалась изменения полномочий органов государственной власти, но ни разу речь не шла о гарантиях прав человека и гражданина.

По его словам, необходимо провести «функциональный аудит государства» и четко определить, какой институт за что отвечает.

Напомним, что согласно данным опроса, почти половина населения (47%) Украины вообще не читала Конституцию, и лишь треть (32%) читали отдельные её разделы.