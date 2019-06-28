Канада обеспокоена возвращением РФ в ПАСЕ - Германия сообщила о неизменности позиции касаемо аннексии Крыма

Канада обеспокоена возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а в Германии заявили, что хотели бы, чтобы Украина продолжала участвовать в ПАСЕ, так как «Украина является неотъемлемой составляющей частью Совета Европы».

Об этом сообщает МИД Канады в Twitter.

«Канада обеспокоена решением Парламентской ассамблеи безоговорочно восстановить право голоса для России. Мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности за нарушения международного права и суверенитета, а также территориальной целостности Украины.» - говорится в сообщении МИД.

Canada is concerned with Parliamentary Assembly @coe decision to unconditionally restore voting rights to #Russia. We must continue to hold Russia accountable for its violations of international law, and #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 27 июня 2019 г.

В свою очередь Германия заявила, что её позиция, относительно непризнания аннексии Крыма Россией не изменилась в связи с возвращением делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявило посольство Германии в Киеве.

«Решение относительно России в ПАСЕ не меняет ничего в нашей позиции относительно территориальной целостности Украины или незаконной аннексии Крыма Россией. Мы не примем это нарушение и другие нарушения международного права. Поэтому ЕС именно сейчас единогласно продлил санкции против России», - говорится в сообщении.

«Членство России в Совете Европы является на наш взгляд важным в том числе потому, что тем самым 140 миллионов российских граждан имеют доступ в Европейский суд по правам человека. Мы продолжаем напоминать России о ее обязательствах, которые она сама взяла на себя, став членом Совета Европы» - заключили в посольстве.

Также они заявили, что хотели бы, чтобы Украина продолжала участвовать в ПАСЕ, так как «Украина является неотъемлемой составляющей частью Совета Европы».

Добавим, что Германия была одной из стран, которые поддержали возвращение РФ в ПАСЕ. Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.