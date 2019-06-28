«Это был ежедневный вопрос мой и моих коллег», – Гройсман сообщил об утверждении Кабмином повышения пенсий 2,5 миллионам украинцев

Кабинет Министров Украины окончательно закрепил механизм повышения пенсий для 2,5 миллионов украинцев, которые имеют большой трудовой стаж, но получали при этом небольшие заработные платы.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров в среду, 26 июня, заявил Премьер-министр, лидер «Украинской стратегии» Владимир Гройсман.

– Сегодня мы принимаем решения, 2,5 миллиона украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее двух тысяч гривен. С октября 2017 года – это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста. Я понимаю, что людям трудно. И с первого дня пребывания в должности Главы правительства вопрос вывода пенсионной системы на новый уровень – это ежедневный вопрос мой и моих коллег, – отметил премьер Гройсман.

Накануне, 24 июня Кабмин сообщил, что финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии – из-за небольших зарплат. В первую очередь, речь идет об учителях, воспитателях, колхозниках, которые в советские времена получали очень маленькие заработные платы. По словам Главы правительства, уже с 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия будет составлять не менее двух тысяч гривен.

Стоит отметить, что это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме. Для этого не требуется отдельных решений Кабинета министров или Верховной Рады, что обезопасит пенсионную реформу от влияния на нее политической обстановки в стране. При этом деньги на повышение этих пенсий уже заложены в бюджете. Кроме того, по словам Премьер-министра, внедренная Правительством пенсионная реформа предусматривает, что повышение пенсий будут автоматическими и будут зависеть от уровня инфляции и зарплатного показателя, который за последние три года значительно вырос.

За время проведения реформы – с осени 2017 года – повышение пенсий получили все категории пенсионеров, в том числе военные пенсионеры. Весной этого года состоялся первый автоматический перерасчет пенсий. При этом пенсионеры с небольшими начислениями, а это около 1,8 миллиона человек, благодаря дополнительным бюджетным поступлениям в рамках кампании по растаможиванию автомобилей на европейских номерах получили разовую доплату.

В Кабмине отмечают, что формула пересчета абсолютно прозрачная и остается неизменной. Она учитывает трудовой стаж (количество лет уплаты социальных взносов), уровень заработной платы, которую получал пенсионер, и уровень средней заработной платы по стране – специальный показатель для расчета пенсионных выплат.

По этой формуле с 1 марта пенсии выросли у всех категорий пенсионеров. Речь идет об увеличении по меньшей мере на 100 гривен. В итоге пенсии были повышены для 8 миллионов пенсионеров.

Кроме того, отдельно Кабмин позаботился и о военных пенсионерах, системное повышение пенсий которым началось в 2018 году. Повышение получили 500 тысяч пенсионеров – в среднем они начали получать на 1476 гривен больше. С 1 января этого года произошло очередное повышение для 455 тысяч военных пенсионеров, для которых пенсии выросли в среднем на 763,48 гривен. Еще один этап повышения пенсий состоится 1 января 2020 года.