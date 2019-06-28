Известный герой АТО и экс-командир очаковских «морских котиков» Шевченко стал доверенным лицом кандидата в нардепы Дятлова

Экс-командир 73-го центра сил специальных операций, который базируется в Очакове, и известный герой антитеррористической операции на Донбассе Эдуард Шевченко стал доверенным лицом кандидата в нардепы Игоря Дятлова, который баллотируется в 127-м избирательном округе.

Об этом свидетельствует постановление Центральной избирательной комиссии №1353.

Как известно, Эдуард Шевченко – известный украинский военнослужащий ВМС, капитан I ранга. Шевченко – рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, полный кавалер ордена «За мужество».

Эдуард Шевченко родился в 1977 году на Камчатке в семье военного и продолжил семейную традицию мужчин-военнослужащих. Срочную военную службу проходил в городе Владивосток. В 2000 году закончил обучение в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова в Севастополе и в звании лейтенанта начал службу в морской пехоте Украины.

Когда в 2014 году началась вооруженная агрессия РФ против Украины, Шевченко занимал должность командира отряда 73-го морского центра ССО. С начала июня 2014 находился в зоне АТО. Участвовал в освобождении Славянска, Торецка, Краматорска, в боях за Северск и Ямполь. Воевал под Углегорском, Дебальцево и Редкодубом, где его группа фактически «вытаскивала» из окружения бойцов 25-го батальона «Киевская Русь».

После Иловайской трагедии его группа сопровождала и обеспечивала рейд 79-й и 95-й аэромобильных бригад в район расположения противника у Гранитного, указывала места для сооружения водных преград. Командир зашел туда первым, а вышел последним.

Так, перед взятием Торецка, Шевченко сам, в гражданском одежде, зашел в город, чтобы оценить обстановку и подконтрольные боевикам объекты. После этого сводный отряд из 33 человек под его командованием добрался до Торецка в обход сепаратистских блокпостов, через поля, и в течение получаса поднял украинские флаги над административными зданиями. После этого небольшой группе бойцов пришлось почти 8 часов ждать прихода основных сил ВСУ под обстрелом из разного оружия. Когда враг подошел вплотную, Шевченко приказал бойцам укрыться в подвале, а сам поднялся на крышу здания, чтобы вызвать огонь на себя. Группа не потеряла ни одного бойца в этом бою, только трое были ранены.