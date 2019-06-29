Премьер Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции для поддержки сепаратистов Приднестровья

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Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущие украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья.

Об этом она заявила в интервью «Politico».

По словам Санду, предыдущее украинское правительство Украины во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией олигарха Владимира Плахотнюка для обеспечения контрабанды и «коррупционных схем», которые «содействовали выживанию» сепаратистского руководства в Приднестровье.

«Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем», – сказала она.

При этом премьер-министр Молдовы отметила, что хочет сотрудничать с Украиной, но она еще не разговаривала с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Тарас Леонтян

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