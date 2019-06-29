Журналисты заметили, что Путин пьет только из своей термокружки – он принес её даже на банкет мировых лидеров

На ужин в честь лидеров стран G20 глава Кремля Владимир Путин пришел со своей посудой. Пока все пили из поданных им бокалов, российский президент пил чай из собственного термоса. Так, видимо, спокойнее.

Об этом сообщает телеканал «24».

В соцсетях Путину приписывают паранойю и предполагают, что «кое-кто понимает в отравлениях». Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что ситуация вполне обыденная и нечего обращать на нее столько внимания.

- Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса, – коротко пояснил он.

Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет pic.twitter.com/CYSYWCLjp7 — Лентач (@oldLentach) June 28, 2019

Если Путин вроде бы пил чай, то президент США Дональд Трамп на приеме предпочел колу, премьер-министр Японии Синдзо Абэ – саке, а французский лидер Эммануэль Макрон – бокал вина. Никто из них своей посуды не захватил. РосСМИ пишут, что такую термокружку Путин стал носить с собой еще с 2014 года, а на нее обратили внимание недавно, когда он принес её на эфир «Прямой линии» - так называемого «общения с народом».

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин обсудили Украину на саммите «G-20».