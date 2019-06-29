США и Китай договорились возобновить переговоры о торговле

Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились возобновить торговый диалог, несмотря на недавнюю эскалацию экономических споров, угрожающих стабильности всей мировой системы.

Об этом сообщает «Левый берег».

Трамп и Си провели беседу в кулуарах саммита «Большой двадцатки», проходящего в Осаке, Япония. Она продолжалась около полутора часов. По ее итогам стало известно, что у США на настоящий момент нет планов расширять номенклатуру китайских товаров, подлежащих новым, более высоким пошлинам.

По словам американского президента, встреча прошла максимально хорошо, учитывая все сопутствующие обстоятельства.

«Мы снова вырулили на правильную дорогу», - заявил он.

Трамп сказал, что готов к заключению «монументального» торгового соглашения с Китаем.

«Мы не будем облагать налогом или новыми тарифами товары на огромную сумму в 350 миллиардов долларов, которые еще можно обложить. Мы не будем этого делать. Мы продолжим работу над сделкой с Китаем с того места, на котором остановились», – цитирует Трампа CNN.

Он добавил, что Китай планирует в скором времени купить у США «огромное количество продуктов питания и сельхозпродукции».

Торговая война между США и Китаем началась весной 2018 года, когда Трамп ввел 25% пошлины на китайский импорт объемом 50 миллиардов долларов, а в сентябре обложил 10%-ными пошлинами еще 200 миллиардов долларов импорта. Дополнительный тариф теперь покрывает почти половину импорта китайских товаров в США, и Трамп грозился обложить пошлинами и вторую половину.

10 мая вступило в силу решение Трампа повысить пошлины с 10% до 25% на импорт ряда китайских товаров на общую сумму около 200 миллиардов долларов, и тогда же американский президент распорядился начать процесс расширения таможенных пошлин на ввоз товаров из Китая, еще не попавших под повышение сборов. Китай в ответ объявил о введении пошлин на американские товары объемом 60 миллиардов долларов.

По итогам 2018 года экспорт Китая в США составил 478 миллиардов долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 миллиардов долларов.

Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было вернуть на территорию страны промышленное производство, вывезенное в развивающиеся страны, а также добиться сбалансированной торговли с Китаем.