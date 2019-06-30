«На Верховной Раде жизнь не останавливается», - Парасюк проиграл суд и не сможет участвовать в парламентских выборах

Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил апелляцию внефракционного депутата Владимира Парасюка, подтвердив законность отказа Центральной избирательной комиссии регистрировать его кандидатуру на досрочных парламентских выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Парасюк заявил, что суд неправ, но на Верховной Раде «жизнь не останавливается».

«Мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела. На Верховной Раде жизнь не останавливается. Друзья, я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить», - написал Парасюк.

Он также обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и предупредил его о том, что надо что-то менять.

«Господин Зеленский, вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись», - добавил Парасюк.

Напомним, как полиция задержала киллера, совершившего покушение на запорожского бизнесмена, но суд отпустил его на поруки нардепа Парасюка.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать ряд кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду – среди них николаевский кандидат Аркадий Корнацкий. Позже стало известно, что Аркадий Корнацкий через Верховный суд добился, чтобы Центральная избирательная комиссия все же зарегистрировала его кандидатом в одномандатном избирательном округе №132.