«Еще раз убеждаюсь, как много может сделать каждый из нас, если захочет», - Игорь Павлов

Депутаты Кривобалковского сельского совета приняли решение о соединении громады с Веснянской ОТГ, в которую входят посёлки Весняное, Надбугское и село Сливино.

Решение было принято на внеочередной сессии сельсовета.

Одним из первых эту новость узнал директор николаевского завода «Магистраль-Юг» Игорь Павлов, который баллотируется по 127 избирательному округу в Верховную Раду. Он был в Кривой Балке в качестве гостя и выступал перед депутатами со своей предвыборной программой.

«Производственнику и местным депутатам было о чем поговорить, есть много нерешенных проблем. Примечательно, что Веснянскую и Кривобалковскую ОТГ возглавляют два родных брата – Леонид и Федор Мухарские. Руководят по-хозяйски, во благо людей. В орбиту интересов громады братья сумели вовлечь депутатов всех уровней, а у местных жителей разбудить желание активно участвовать в решении социальных проблем. Кривая Балка стала образцовым селом», - говорится в сообщении.

Как известно, больше двадцати лет назад Павлов в одиночку начинал строительство завода при наличии единственного списанного токарного станка. Сейчас огромное многопрофильное производство, которое он возглавляет, входит в пятерку лучших в стране по результатам всеукраинских рейтингов.

«На примере Кривой Балки еще раз убеждаюсь, как много может сделать даже один человек, если захочет. Тем более, если это авторитетный руководитель. Сельский голова проявил инициативу, депутаты показали пример, жители воодушевились, подтянулись, появилась соревновательность. Сельский сквер облагородили, уличное освещение провели, проблему со свалками решили, с воровством покончили, позаботились о безопасности жителей села, установив камеры видеонаблюдения», - отметил Павлов.

Также он подчеркнул, что такое отношение к людям и решению проблем должно быть на уровне государства.