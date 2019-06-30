«Вы ждёте, чтобы пострадал, не дай Бог, ребенок?»: Дятлов раскритиковал чиновников, которые вместе решения проблемы с трубой на Намыве «угождают нардепу»

Кандидат в народные депутаты Украины, руководитель фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов возмутился тем, что на Намыве, в месте, где проходит ржавая труба, о которую поранился местный житель, пометили буйком, а руководство Заводской администрации не решает эту проблему.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, в средне июня житель Николаева пошел с детьми на речку возле кафе «Ковбой» на Намыве и провалился ногой в трубу. В результате он получил рваные раны ноги, порвал сухожилие и повредил нерв. Позже стало известно, что участок на реке возле пляжа на Намыве, где мужчина провалился ногой в канализационную трубу и поранился, отметили буем, но денег на ремонт ливневки пока не выделили.

Дятлов напомнил о заборах, которые устанавливаются коммунальными службами возле поврежденных участков дорог или открытых люков, возмутившись тем, что забор может стоять длительное время, а проблема не решается.

«Очень часто, установив подобные ограждения, ответственные городские службы просто забывают, что это временная мера. Поэтому открытые люки или огромные ямы на городских магистралях продолжают «жить своей жизнью», соседствуя уже со сломанными и поваленными ограждениями», - написал Игорь Дятлов.

Депутат отметил и ситуацию с буйком, которым отметили место на берегу Намыва, где местный житель поранил ногу о ржавую трубу, возмутившись тем, что проблему опять никто не решит.

«Сегодня проезжал мимо этого пляжа и решил взглянуть своими глазами. Пообщался с жителями Намыва и других районов города – никто не понимает, что буек – это предупреждение об опасности. Ни указателей, ни информационных табличек. Вы ждете, чтобы пострадал, не дай Бог, какой-то ребенок, пока вы две недели готовите друг другу какие-то «аналитические справки»?» – отметил депутат.

Кроме того, Игорь Дятлов отметил, что проблему можно решить, заменив несколько метров трубы, для чего необходимо объединить усилия с чиновниками Заводской администрации, которые, по его словам, сопровождают на встречах одного из кандидатов в народные депутаты, вместо решения проблем в своем районе.

«Сколько же средств нужно, чтобы заменить 2 метра проточной трубы ливневки, которая даже не под давлением? Не можете найти общий язык с Департаментом ЖКХ – берите в помощники руководство Заводской администрации и выходите с предложением на исполком, который может рассмотреть возможность выделения средств из резервного фонда, которые предусмотрены на ликвидацию ЧС. (...) Ах, да, руководство Заводской администрации занято хождениями по дворам с народным депутатом. Им не до этого – нужно ведь отыграть на публику, тщательно записывая мудрости того, кто «поруч». Может, уже достаточно тратить время на попытки угодить нардепу, стремительно уходящему в политическое прошлое, а заняться своей непосредственной работой, за которую вам горожане платят деньги?» – добавил депутат.

Напомним, Игорь Дятлов обратился к нынешним нардепам, в частности, к кандидату Борису Козырю, и возмутился тем, что только сейчас они начали поддерживать его программу «Теплый дом».