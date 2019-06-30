«Слуга народа» подала иск к ЦИК на «кандидатов-клонов» якобы от них, требуя указывать их беспартийность

Политическая партия «Слуга народа» подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности «кандидатов-клонов», которые солгали о своей принадлежности к партии.

Как сообщается на странице «Слуга народа» в Facebook, иск подан в Шестой апелляционный административный суд.

Партия перечислила кандидатов, которые указали у себя в бюллетени, что избираются от «Слуги народа» и попросила указать правдивую информацию об их беспартийности.

«Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 «О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года» и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, - написали в иске.

Партия попросила указать правдивую информацию о таких кандидатах:

Третьяк Сергей Викторович - в одномандатный избирательный округ № 206;

Пидгурский Николай Николаевич – в ОИО № 94;

Зелинский Александр Викторович - ОИО № 133;

Косян Сергей Сергеевич – ОИО № 206;

Анциферов Дмитрий Юрьевич – ОИО № 133;

Гринько Алена Анатольевна – ОИО № 133;

Дмитрук Артем Ярославович – ОИО № 133;

Бойко Олег Леонидович – ОИО № 199;

Петровец Олег Федорович – ОИО № 145.

Напомним, партия «Слуга народа» подала жалобу в управление Национальной полиции из-за регистрации кандидатов клонов.