Комитет ВР по иностранным делам 1 июня рассмотрит вопрос об увольнении Климкина

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам в понедельник, 1 июня, рассмотрит вопрос об увольнении главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом сообщила депутат Анна Гопко, глава Комитета, передаёт Громадське.

Также Комитет рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины. Помимо этого, депутаты обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Ранее сообщалось, что глава государства предложил назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.