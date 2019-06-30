Александр Пасечный: «Молодежь должна заниматься спортом, а не уезжать на заработки в самом расцвете сил»

Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» и глава Николаевской областной федерации футбола Александр Пасечный убежден, что молодые люди должны иметь все условия для физического и духовного развития в своей стране, а не уезжать в Европу на заработки в самом расцвете сил.

Такую мысль он высказал, выступая перед участниками однодневного футбольного турнира «Кубок молодежи ЛУФ», который состоялся под эгидой Федерации футбола Николаевской области.

Состязания прошли в пятницу, 28 июня и были приурочены сразу к двум праздникам- Дню Конституции Украины и грядущему Дню молодежи.

Александр Пасечный поздравил участников турнира и выразил надежду на то, что в будущем украинская молодежь не будет покидать родную страну ради заработков в Европе, потому что в Украине будет достойный уровень жизни.

«Хотел бы поздравить всех вас с праздниками – Днем Конституции Украины и будущим Днем молодежи. Я в молодости тоже любил принимать участие в подобных турнирах. Наша федерация футбола всегда старается помочь вам, поддерживая такие мероприятия. Сегодня, в День Конституции, хочу пожелать, чтобы наша молодежь имела возможность заниматься спортом, а не уезжала на заработки в самом расцвете сил, чтобы у нас была прекрасная европейская страна. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы могли играть в футбол в нормальных условиях», - сказал Александр Пасечный.

Игры турнира состоялись на поле ООШ №18. За призы поборолись 13 любительских команд, которые соревновались по олимпийской системе.

Победу в «Кубке молодежи ЛУФ» праздновала команда «Дрим», обыгравшая в финале «Николаев» в серии послематчевых пенальти. Третье место – у коллектива «Вульф».

Лучшим игроком турнира был признан Максим Нынак («Вульф»).

Призеры получили медали, почетные грамоты и мячи, а команда «Дрим» получила еще и кубок победителей.