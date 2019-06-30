Буду принимать меры для справедливого распределения бюджетов разных уровней путем внесения изменений в законодательство, — кандидат от «Слуги Народа» Максим Дырдин

Состоялась встреча кандидата в народные депутаты от политической партии «Слуга Народа» Максима Дырдина с жителями 132 округа, территориальные границы которого — Арбузинский, Врадиевский, Братский, Кривоозерский и Первомайский районы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам Дырдина, проблемой, которая больше всего возмущает людей, является несовершенный механизм наполнения местных бюджетов, в частности, налоги, сборы и другие обязательные платежи, как правило, поступают не в бюджеты населенных пунктов, где находятся производственные мощности, а в бюджеты тех, населенных пунктов, где зарегистрировано предприятие.

Такие предприятия зарегистрированы в крупных городах, что приводит к наполнению бюджетов этих городов, а не бюджетов малых городов и сел, где непосредственно расположено производство.

Как следствие, предприятия, которые зарегистрированы в крупных городах, не вкладывают средства в восстановление инфраструктуры малых городов и сел, которая безвозвратно разрушается большегрузным транспортом и другими факторами процесса хозяйственной деятельности.

По мнению кандидата, эта проблема заслуживает внимания, поскольку людей особенно волнуют проблемы на местах и ​​механизмы их решения.